Non sempre fare battute sull’attualità premia: è il caso di Pietro Diomede, comico di Zelig, che è stato ampiamente criticato dopo uno spiacevole tweet sulla vicenda di Carol Maltesi, la donna tragicamente uccisa e fatta a pezzi.

Un fatto di cronaca che ha gelato l’opinione pubblica italiana ma sulla quale Pietro Diomede ha voluto scherzare, senza rendersi conto di scatenare l’intero web contro di lui. Ecco il suo tweet di seguito:

Che il cadavere di una Pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo non gioca a favore della fama della vittima. #CharlotteAngie #carolmaltesi #DavideFontana

Dopo le brusche, incommentabili e sconvenienti parole di Diomede sul caso di Carol Maltesi, gli utenti di Twitter sono impazziti, segnalando il tweet e taggando la pagina ufficiale dello Zelig, storico locale milanese dal quale nasce anche lo show tv, per farlo immediatamente escludere il comico da ogni loro spettacolo.

Subito, gli organizzatori si sono esposti, distaccandosi da tutto ciò che è stato scritto da Pietro Diomede, annunciando l’annullamento ufficiale del suo spettacolo:

Tantissime le critiche anche da parte di personaggi famosi dello spettacolo, come Alessandro Gassman, lo scrittore Lorenzo Marone e tanti altri.

