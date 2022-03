Dopo la scena scioccante avvenuta agli Oscar 2022 tra Will Smith e Chris Rock, il comico si giustifica ma sarà credibile?

Gli Oscar 2022 saranno sicuramente ricordati per un episodio in particolare, piuttosto che per i film e gli attori premiati. Lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock, dopo una battuta su Jada Pinkett Smith, è sicuramente quello che tutto il mondo ricorderà di più.

Non si parla d’altro in questi giorni ad Hollywood, tra chi pensa che fosse solo una messa in scena e chi recrimina Will Smith per questo atto di violenza non giustificabile. Ma ora, esce fuori che il comico Chris Rock non sapesse che Jada Pinkett Smith soffrisse di alopecia.

Chris Rock e la sua giustificazione

Secondo quanto riportato da TMZ, Chris Rock non era a conoscenza della malattia di Jada Pinkett Smith, nonostante questa sia una notizia che ormai è nota in tutto il mondo. Ecco cosa scriveva l’outlet secondo una dichiarazione di una fonte vicina al comico:

“Chris Rock non non è cattivo. Non aveva idea della sua malattia”. Un’affermazione che a molti sembra inverosimile, visto che Jada Pinkett Smith ha più volte parlato del suo problema, sia sui social sia nel suo talk show intitolato “Red Table Talk”. Intanto, Chris Rock in persona continua a mantenere il silenzio sulla vicenda, anche dopo le scuse ufficiali ricevute da Will Smith.

Riproduzione riservata © 2022 - DG