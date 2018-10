Bionda, bellissima, ma anche controversa: stiamo parlando della dama del trono over, Ursula Bennardo, chiacchieratissima per la liaison (giunta al termine) con Sossio Aruta.

Capelli biondi e occhi color cielo, così la splendida Ursula Bennardo ha conquistato il suo posto in prima fila nel trono over di Uomini e Donne. Cosa sappiamo di lei? Anzitutto che ha scatenato tantissime polemiche nello studio di Maria De Filippi, ma anche tante curiosità sulla sua vita privata. Vi sveliamo tutto sulla seducente pugliese…

Chi è Ursula Bennardo?

Ursula Bennardo è nata nel 1982 a San Vito, provincia di Taranto.

Sul suo profilo Facebook emerge chiaramente la grande passione per il proprio lavoro, e sono tantissimi gli scatti che la ritraggono immersa nella sua professione. Ursula lavora in un istituto professionale per estetisti e acconciatori, e la sua presenza nel trono over di Uomini e Donne ha avuto un’ampia risonanza mediatica. Anzitutto per il suo carattere, forte e determinato, e in seconda battuta per la sua sensualità, che ha stregato immediatamente l’indomabile cavaliere Sossio Aruta.

Ursula Bennardo: la vita privata

La vita privata della dama pugliese è finita sotto i riflettori dopo la sua prima apparizione nel dating show di Canale 5. Sappiamo che ha due figli, e che ama dedicarsi alla famiglia e al suo lavoro. Si sente una donna pienamente realizzata, ma ha deciso di avvicinarsi al programma della De Filippi per trovare l’amore della sua vita.

Nel suo percorso di conoscenza con Sossio Aruta è stata spesso accusata di non mostrare le sue emozioni, quasi come se fosse ‘refrattaria’ alle più comuni scosse del cuore. In studio è stata accusata anche di avere già una relazione con il cavaliere, ancor prima di approdare in trasmissione.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno lasciato il programma insieme per approdare poi a Temptation Island Vip 2018. Tuttavia, la coppia non ha resistito alla prova e, all’ultimo falò, ha deciso di separarsi.

Nel corso del reality, però, Ursula Bennardo ha trovato un’amica in Valeria Marini, con cui ha legato molto. Più volte la Marini aveva attaccato il suo ex compagno, Aruta, chiamandolo “Sozzio, Sonzo, Sozzo…“. Dallo show sono uscite entrambe single, e Ursula ha deciso di tatuarsi una stella con un bacio sul braccio (Baci stellari) in onore della sua amica.

Ursula Bennardo, Miss Mamma Italiana

Non tutti sanno che nel passato della dama Ursula Bennardo c’è anche un importante riconoscimento alla sua evidente bellezza. Nel 2016, infatti, ha vinto l’ambita fascia di Miss Mamma Italiana Canosa di Puglia 2016, sbaragliando la concorrenza di agguerrite rivali. Si tratta dell’unico concorso di bellezza a cui ha partecipato, riscuotendo un grandissimo successo.

