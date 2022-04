Gabriele Schembari ha organizzato una festa di compleanno a sorpresa per la sua amata Alessia Ventura.

Una festa di compleanno a sorpresa per Alessia Ventura, da parte di Gabriele Schembari, suo compagno. L’ex calciatore ha, infatti, pensato di omaggiare la sua compagna con un party per festeggiarla insieme ad amici e parenti.

Alessia Ventura, festa di compleanno a sorpresa

In un ristorante a Ragusa, I Cortili Bistrot del Poggio, l’ex calciatore ha organizzato una festa a sorpresa per la compagna. In questa bella location, l’ex letterina e il suo compagno hanno festeggiato il suo compleanno. Ecco la foto:

In didascalia leggiamo: “Grazie al mio Amore e ai miei amici che hanno reso speciale questa serata!! Una bellissima sorpresa e grazie anche a tutti voi per gli auguri!“.

Alessia Ventura

Un gesto commovente

Alessia non si aspettava di ricevere una festa a sorpresa da parte di Gabriele Schembari. Per questo, vedendo amici e parenti nel locale, è rimasta a bocca aperta e si è commossa.

La showgirl è stata omaggiata con delle bellissime rose: un momento davvero unico per la 42enne che con il compagno ha avuto la sua prima figlia, Ginevra. Lui, invece, ha anche un altro figlio, Tommaso, nato da una precedente relazione.

