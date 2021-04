La conduttrice Alessia Ventura e il suo compagno, Gabriele Schembari, sono diventati genitori: è nata la loro prima figlia, Ginevra.

Alessia Ventura e Gabriele Schembari hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Ginevra. “00:16 27/04/2021 Benvenuta principessa”, ha scritto il compagno della conduttrice via social annunciando la nascita della bambina, mentre poco dopo la Ventura ha aggiunto: “È nata la nostra cucciola! Benvenuta al mondo Amore mio!! Siamo pazzi di te (…) L’emozione più bella della nostra vita!”. Poche settimane fa Alessia Ventura ha confessato di aver avuto il Covid durante l’ottavo mese di gravidanza e di essersi spaventata per la sua bambina.

Alessia Ventura: è nata la figlia

Con enorme entusiasmo Alessia Ventura e Gabriele Schembari hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Ginevra. Sui social moltissimi amici della coppia hanno fatto loro le congratulazioni: tra questi anche Costanza Caracciolo, Francesco Oppini, Giovanna Civitillo ed Elena Santarelli.

Alessia Ventura

Attraverso i suoi canali social la Ventura ha raccontato la gravidanza mese per mese, e non aveva nascosto di essere impaziente di poter finalmente abbracciare la sua bambina.

Il Covid all’ottavo mese di gravidanza

Durante la gravidanza la showgirl ha confessato di aver vissuto momenti di grande preoccupazione quando, all’ottavo mese, ha scoperto di essere risultata positiva al Covid. “Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”, ha confessato a Diva e Donna. Fortunatamente il suo compagno sono potuti tornare a condurre la loro vita di sempre in attesa della piccola Ginevra, che ha coronato il loro sogno d’amore. In tanti hanno fatto alle coppia le loro congratulazione, e tra i fan c’è chi non vede l’ora di sapere se i due presto o tardi convoleranno a nozze.