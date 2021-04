Polemiche per un presunto e super cachet percepito da Belen Rodriguez per l’ospitata a “La canzone segreta” in onda su Rai 1

“Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli” recitava così un vecchio detto che sembra fare proprio al caso di Belen Rodriguez. La bella showgirl argentina, in attesa del suo secondo figlio, è finita nuovamente al centro delle polemiche per un’ospitata nel programma tv del venerdì sera targato Rai, “La canzone segreta”. Il motivo? Sembra che il cachet della ex moglie di Stefano De Martino sia stato troppo alto (si parla di un presunto compenso pari a 100mila euro per un’ora e più di partecipazione) e questo ha fatto intervenire anche i parlamentari della Lega che in commissione di Vigilanza Rai hanno richiesto che venga fatta luce sull’argomento.

Belen, 100 mila euro per un’ospitata?

La notizia di un probabile super compenso percepito da Belen Rodriguez per la sua partecipazione a “La canzone segreta” ha scatenato delle accese polemiche. L’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi ha suscitato l’interesse anche di un gruppo di parlamentari della Lega che hanno per questo, interrogato la commissione vigilanza Rai. Ecco quanto si legge nella nota ufficiale firmata dai parlamentari leghisti:

“Abbiamo presentato un’interrogazione perché secondo varie fonti di stampa la soubrette avrebbe percepito circa centomila euro per partecipare alla puntata del 9 aprile 2021 de La Canzone segreta in onda su Rai1. Se confermato, si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato in un momento così delicato per il Paese, sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica”.

Interrogazione della Lega sul cachet di Belen Rodriguez

Se il presunto compenso di Belen Rodriguez venisse confermato sarebbe, sempre secondo i parlamentari: “L’ennesima beffa da parte del servizio pubblico radio-televisivo, dai conti sempre in rosso, nei confronti dei cittadini che pagano il canone anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative. L’interesse dei parlamentari leghisti si è spostato poi anche sui compensi ricevuti da tutti gli altri ospiti dell’intera stagione del programma e il costo della trasmissione per singola puntata.