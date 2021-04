Ilary Blasi spegne 40 candeline e suo marito, Francesco Totti, ha deciso di dedicarle un messaggio davvero speciale attraverso i social.

Da 20 anni Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie d’oro del mondo dello spettacolo italiano. In occasione del 40esimo compleanno della showgirl l’ex calciatore ha deciso di scrivere per lei una tenera dedica via social: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme, abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita… insieme. Auguri amore mio!”, ha scritto nel suo post.

Ilary Blasi: il 40esimo compleanno

Il 28 aprile 2021 Ilary Blasi spegne 40 candeline e suo marito, Francesco Totti, ha deciso di farle gli auguri attraverso i social. Il celebre ex campione ha menzionato i 20 anni di vita già trascorsi insieme alla moglie e madre dei suoi figli, che ha conosciuto proprio quando Ilary aveva 20 anni d’età.

Totti ha più volte affermato di aver compreso che lei sarebbe stata la donna che avrebbe sposato guardandola in tv (all’epoca Ilary era una delle letterine di Passaparola). In poco tempo i due sono diventati una delle coppie più “ricercate” dai media e tuttora il loro matrimonio è considerato uno dei “più riusciti” dal pubblico italiano. I due hanno realizzato il loro sogno di costruire una famiglia nel 2005, quando sono convolati a nozze e hanno avuto il loro primo figlio, Cristian, seguito dalle due sorelle Chanel e Isabel.

L’amore della conduttrice per l’ex calciatore

Nonostante Ilary sia più innamorata che mai di Francesco Totti, l’ex calciatore ha rivelato che all’inizio della loro storia non sarebbe stato tutto rose e fiori: “Il primo giorno che l’ho vista ho detto: questa è la donna della mia vita! All’inizio non è stato facile perché lei era fidanzata e viveva tra Roma e Milano perché in quel periodo faceva la Letterina, perciò non avevo la possibilità di conoscerla a 360 gradi, però mi ha colpito subito, lo sguardo… Da parte mia è stato colpo di fulmine, da parte sua non credo. E’ la persona più importante che ho insieme ai miei figli, è quella che mi dà stabilità e serenità”, aveva confessato l’ex calciatore a L’intervista di Maurizio Costanzo.