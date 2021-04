Tommaso Zorzi è stato sorpreso per le vie di Milano in atteggiamento intimo con Lorenzo Campi: sarà la sua nuova fiamma?

Il settimanale Chi ha paparazzato Tommaso Zorzi per le vie di Milano in compagnia di Lorenzo Campi, giovane di Torino che sarebbe la sua nuova fiamma dell’influencer. I due non hanno ancora confermato o smentito la notizia, ma sul settimanale di Signorini si legge: “La storia tra Tommaso e Lorenzo, rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora, è nata grazie a Didi, amica in comune”. I due confermeranno la loro liaison?

Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi: l’avvistamento

Tommaso Zorzi è stato pizzicato per le vie di Milano con quello che sarebbe il suo nuovo amore: si tratta di Lorenzo Campi, giovane proveniente da Torino che sarebbe stato presentato a Zorzi dall’amica comune Didi. Per il momento l’influencer non ha confermato le voci in circolazione, ma in tanti sperano di conoscere ulteriori dettagli sul suo presunto nuovo amore. Stando a quanto rivelato dal settimanale di Signorini Zorzi sarebbe estremamente geloso della sua nuova liaison, e per questo non avrebbe ancora condiviso la notizia con i fan.

Le precedenti storia d’amore

In passato Tommaso Zorzi è stato legato a Marco Ferrero, noto sui social come Iconize e balzato alle cronache per aver finto un’aggressione omofoba ai suoi danni. In passato l’influencer sarebbe stato legato anche al designer di moda Armando Codemi. Al Grande Fratello Vip 5 invece Zorzi ha stretto un profondo legame d’amicizia con il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, e ha confessato che sarebbe stato “innamorato cotto” di lui. “Ammetto che provo una sana invidia per la sua fidanzata”, aveva dichiarato nella casa più spiata d’Italia l’influencer, che oggi si ritiene uno dei migliori amici di Oppini.

