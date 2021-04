Mirko Manola, chirurgo plastico e fratello di Diletta Leotta, difende la storia d’amore fra la conduttrice e l’attore turco Can Yaman.

Sulla storia d’amore fra la giornalista sportiva, Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman si è detto veramente di ogni, e fra dubbi e incertezze adesso a dire anche la sua, è arrivato proprio il fratello della conduttrice tv, Mirko Manola. Il chirurgo plastico ha rilasciato alcune dichiarazioni su Io Donna ed ha affermato che questa chiacchieratissima love-story è vera ( al contrario di quanti in molti sostengono) e che nei prossimi progetti di famiglia ci sarebbe anche un viaggio a quattro: Mirko con la compagna e Diletta con Can Yaman. Ecco le sue dichiarazioni.

Mirko Manola difende la storia fra Diletta Leotta e Can Yaman

Mirko Manola, il fratello di Diletta Leotta, è stato intervistato da Io Donna ed ecco la sua versione sulla storia d’amore fra sua sorella e la star delle soap opera: “Can è un gran bravo ragazzo, simpatico, il loro è un rapporto vero. Non credete a chi insinua che il loro sia un legame solo mediatico”.

Il chirurgo dichiara anche che forse, dietro le voci insistenti che vedono sua sorella legata per finta all’attore turco, ci sia solamente tanta invidia: “Nessuno dei due ha bisogno di farsi pubblicità, anzi. Forse il problema è proprio il contrario, ovvero che sono una coppia troppo perfetta e troppo bella e forse questo dà fastidio, causa qualche invidia”.

Diletta Leotta si è sfogata sui social

Diletta Leotta nelle ultime ore, stanca dei continui attacchi mediatici sulla sua vita privata si è sfogata per la prima volta attraverso un lungo post su Instagram: “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata…

“Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”