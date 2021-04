Chiara Ferragni mostra sui social la pancia a un mese dal parto: il messaggio “body positive” scatena anche qualche polemica.

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, continua a condividere la sua nuova vita da mamma bis sui social e fra uno scatto in compagnia della piccola Vittoria ed un post dedicato al primogenito Leone, l’influencer italiana ha deciso di mandare anche un messaggio di “Body positive” a tutte le donne, e in particolare alle mamme, che la seguono. Chiara Ferragni ha così mostrato su Instagram la sua pancia (senza filtri) e a distanza di appena un mese dal suo secondo parto. Ecco le reazioni che si sono subito scatenate in rete.

Chiara Ferragni: “I nostri corpi sono perfetti”

L’influencer che da poche settimane ha dato alla luce la sua secondogenita Vittoria ha condiviso sul suo account Instagram una serie di stories dove ha mostrato fiera la sua pancetta post-parto. “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo appaiono” ha confessato Chiara Ferragni lanciando un messaggio body positive a tutto il pubblico femminile e non solo, che la segue.

Chiara ha anche ammesso che non bisogna dimenticare che: “Una posa diversa, una luce diversa e, in questo caso, leggings a vita alta fanno sembrare il tuo corpo così diverso e anche questo va bene”. Il suo messaggio si è poi concluso con un invito ad essere “Sempre gentili con i nostri corpi, parliamone bene e ringraziamoli perché ci fanno vivere ogni giorno”.

Chiara Ferragni: polemiche per il video della pancia post-parto

Chiara Ferragni non si è mai nascosta al suo pubblico virtuale anzi. La fashion blogger si è mostrata sempre senza filtri durante tutta la sua seconda gravidanza fino anche a condividere una foto di lei con tanto di tiralatte eppure, sono in molti che in rete continuano ad attaccarla accusandola di smanie di protagonismo, qualcuna l ha definita “La finta ragazza del popolo” e qualcun altro ancora ha sottolineato che la sua pancetta è davvero inesistente.