Ilary Blasi è stata protagonista di una spiacevole disavventura mentre era in diretta all’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi è stata protagonista di un imbarazzante scivolone in diretta tv: mentre si trovava su uno sgabello con il suo vestito di paillettes, la conduttrice è caduta rovinosamente a terra. Fortunatamente non si sarebbe fatta nulla e gli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, insieme a Gustavo Rodriguez l’hanno subito aiutata a rialzarsi.

“E’ tutto apposto. Sto bene. Mi sono sbilanciata. Grazie Gustavo (Rodriguez, ndb) che è venuto subito in soccorso. Che carino. Voi ci avete messo mezz’ora. Invece, Gustavo da lì ha fatto uno scatto”, ha dichiarato la showgirl con un ampio sorriso.

Ilary Blasi: la caduta all’Isola dei Famosi

Il bello della diretta è che a volte non si possono evitare i piccoli incidenti e lo sa bene Ilary Blasi, protagonista di una rovinosa caduta avvenuta durante la sua ultima diretta all’Isola dei Famosi.

La showgirl ha sfoggiato il suo solito aplomb e, una volta tornata in piedi, ha sfoggiato un ampio sorriso ed è tornata a condurre come se nulla fosse. Il siparietto di cui è stata involontariamente protagonista, nel frattempo, ha divertito i fan dei social. Nicola Savino invece ha ironizzato sull’episodio affermando: “Il problema è che sta roba qua (l’abito indossato dalla conduttrice, ndr.) pesa 9 chili. Se ti sporgi in avanti, cadi. E’ fisica.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG