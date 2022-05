Reduce dall’esperienza vissuta ad Amici 21, LDA ha fatto una particolare richiesta al padre Gigi D’Alessio.

LDA ha vissuto uno splendido percorso ad Amici 21 e, una volta uscito dal programma, ha firmato un contratto con una major e ha pubblicato il suo primo LP. A Il Tempo il giovane artista ha svelato di aver fatto una particolare richiesta a suo padre, Gigi D’Alessio, dopo la fine della sua permanenza all’interno del programma tv: LDA vorrebbe infatti esibirsi sul palco del concerto evento di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli il 17 e il 18 giugno 2022. “Aspetto l’invito. Sarebbe incredibile. Un’esperienza unica. A casa mia, Napoli“, ha dichiarato.

LDA: la richiesta fatta a Gigi D’Alessio

LDA è stato senza dubbio uno dei volti più in vista ad Amici 21, complice la sua parentela con uno dei personaggi più famosi della musica italiana: Gigi D’Alessio. Il cantante ha affermato che gli piacerebbe molto esibirsi al concerto evento di suo padre il prossimo 17 e 18 giugno a Napoli.

Finora LDA ha sempre affermato (così come Gigi D’Alessio) di non aver voluto accettare l’aiuto paterno per sfondare nel mondo della musica e ha anche ammesso di essersi mosso sempre con le proprie gambe: “Ho sempre fatto tutto da me, a mio papà ho chiesto solo i consigli. Lui mi ha migliorato, ma non ha mai messo bocca sui miei pezzi. Papà non ha mai cambiato una nota o una parola delle mie canzoni. Con mio padre ho un bellissimo rapporto e sono molto fortunato“, ha confessato a Verissimo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG