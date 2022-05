All’Isola dei Famosi Luxuria si è rivolta a Lory Del Santo dandole del “pupazzo Barbapapà”. In molti si sono chiesi cosa avesse voluto dire.

Vladimir Luxuria ha usato una particolare espressione per riferirsi a Lory Del Santo durante la puntata del 16 maggio all’Isola dei Famosi: l’opinionista ha chiamato la naufragata “pupazzo Barbapapà”. I Barbapapà sono stati una fortunata serie cartoon degli anni ’70. Come i personaggi del cartone animato (dalla caratteristica forma rotonda che permetteva loro di tornare in piedi qualora fossero stati buttati giù) anche la Del Santo avrebbe dimostrato di potersi rimettere in piedi difronte alle avversità.

Vladimir Luxuria

Luxuria: cosa significa pupazzo Barbapapà

L’opinionista Vladimir Luxuria ha voluto sottolineare quella che secondo lei sarebbe una caratteristica preponderante di Lory Del Santo all’Isola dei Famosi, e per questo l’ha chiamata “pupazzo Barbarapapà”.

L’opinionista ha fatto riferimento al famoso cartone degli anni ’70 i cui protagonisti, dalla caratteristica forma arrotondata, tornavano immediatamente in posizione eretta non appena venivano buttati giù. Allo stesso modo Lory Del Santo avrebbe dimostrato una certa tempra nel fronteggiare i continui attacchi da parte dei suoi compagni d’avventura all’Isola dei Famosi, ma in tanti si chiedono quanto potrà durare e se sarà tra i finalisti di questa edizione del reality show.

