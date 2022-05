In vista del primo compleanno della sua bisnipote, Lilibet Diana, la Regina Elisabetta avrebbe deciso di farle uno speciale regalo.

A giugno la piccola Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan, compirà il suo primo anno di vita. La sua bisnonna, la Regina Elisabetta, avrebbe deciso di farle uno speciale regalo in vista di questa speciale occasione: secondo il Sun la sovrana avrebbe deciso di rdonare alla bambina la spilla col Fiore di Botswana, uno dei pezzi più prestigiosi della sua collezione.

regina elisabetta

Regina Elisabetta: il regalo per Lilibet Diana

In occasione del Giubileo di Platino del suo regno, la Regina Elisabetta incontrerà per la prima volta la sua bisnipotina, Lilibet Diana, seconda figlia di Harry e Meghan (e prima tra le sue discendenti ad essere nata negli Stati Uniti). A causa della pandemia da Coronavirus e del loro addio ai titoli nobiliari, Harry e Meghan avrebbero scelto finora di non tornare nel Regno Unito con i figli e per questo la sovrana non avrebbe ancora avuto modo di vedere dal vivo la piccola Lilibet.

Forse per mitigare i rapporti con Harry e Meghan (e lasciare quello che sarà un importante ricordo per la bambina) la Regina Elisabetta avrebbe deciso di donarle una delle più preziose spille della sua collezione. La notizia è stata riportata dal Sun, ma al momento non ha ricevuto conferme.

