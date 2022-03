La Regina Elisabetta sarebbe disperata perché Harry e la moglie Meghan non avrebbero fatto in modo di farle conoscere dal vivo Lilibet Diana.

Da mesi Harry e Meghan sarebbero lontani dal Regno Unito e, dopo la nascita della loro secondogenita, i due non avrebbero più visto i familiari (se non Harry e per rare occasioni ufficiali). Secondo il The Express la Regina Elisabetta sarebbe ferita dall’atteggiamento della coppia che, finora, non le avrebbe dato modo di conoscere la sua nipotina, Lilibet Diana.

La Regina Elisabetta e Lilibet Diana

La piccola Lilibet Diana (chiamata così in onore di sua nonna, Lady D, e della sua bisnonna, la Regina Elisabetta) non sarebbe stata ancora presentata ufficialmente alla sovrana d’Inghilterra che, a causa dell’età e della pandemia da Coronavirus, è impossibilitata a viaggiare. Secondo indiscrezioni i rapporti tra Harry, Meghan e il resto della Royal Family non sarebbero dei migliori, e per questo la duchessa del Sussex ha preferito restare negli States senza curarsi di tornare a Londra per gli ultimi eventi ufficiali.

In tanti si chiedono se i festeggiamenti per il Giubileo di Platino rappresenteranno per la coppia l’occasione giusta per fare ritorno in patria e presentare la piccola Lilibet al resto della famiglia e, soprattutto, alla Regina.

