Arisa è stata scelta per la copertina di Flewid, per cui ha posato con un servizio in cui è più sensuale che mai.

Arisa è stata la vincitrice dell’ultime edizione di Ballando con le Stelle, dove ha conquistato giudici e pubblico grazie alla sua sensualità. A seguire la cantante è stata scelta dal magazine Flewid come icona di “resilienza” e per la copertina della rivista ha posato con un abito e camicie trasparenti che lasciavano poco spazio all’immaginazione.

Arisa: la copertina di Flewind

Dopo aver vissuto per anni dei problemi con il suo aspetto, Arisa è riuscita a trovare in sé la sensualità per conquistare il pubblico, i fan e soprattutto se stessa. La cantante ha posato per la copertina di Flewid tra trasparenze e spacchi vertiginosi, e sui social ha fatto il pieno di like con il suo fascino straordinario.

“Tutti noi abbiamo attraversato situazioni difficili e abbiamo dovuto affrontare momenti di stress. Quando le cose sono oscure e complicate, dobbiamo attingere alla nostra forza interiore: quindi, potremmo pensare alla resilienza come alla capacità di un individuo di emergere da eventi traumatici più forte di prima. Essere in grado di superare quell’evento aumenta la fiducia in se stessi”, ha dichiarato alla rivista la cantante, che oggi sembra aver trovato dentro di sé la forza per essere una vera star.

