Arisa non ha mai nascosto di esser stata vittima di bullismo e critiche per il suo aspetto fisico, e ha rivelato un aneddoto drammatico del suo passato.

Arisa ha confessato al Corriere della Sera un episodio drammatico che ha segnato pesantemente la sua infanzia. La cantante è nata in un piccolo paese della Basilicata, e visto che suo padre era solito portare a pascolare le pecore i suoi compagni di scuola l’avrebbero presa in giro chiamandola “pecora”. “Mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei ‘amici’. Che hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo…”, ha detto la cantante nella sua drammatica confessione.

Arisa: il bullismo subito durante l’infanzia

Fin dai suoi esordi come cantante Arisa ha sempre vissuto in maniera difficile le critiche ricevute sul suo aspetto fisico o per i suoi outfit.

Arisa

Al Corriere della Sera la cantante ha rivelato che gli episodi di bullismo nei suoi confronti sarebbero iniziati fin da quando era bambina, e l’avrebbero poi segnata anche nell’età adulta: “Per gli altri erano battute ma io le prendevo sul serio, mi pesavano”, ha dichiarato, aggiungendo anche che per piacere agli altri si sarebbe sottoposta più volte a piccoli interventi di chirurgia estetica: “Ero alla ricerca di un modello di perfezione che mi stava mettendo in difficoltà. Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura?”.

La foto in bikini esempio di body positive

Nonostante gli interventi e i tentativi di piacere a tutti la cantante non sarebbe mai riuscita ad essere soddisfatta di se stessa, ma quest’estate sarebbe scattata in lei una scintilla: sui social ha pubblicato una foto del suo corpo in bikini (e a seguire un’altra del suo viso senza trucco o filtri), e ha deciso di non nascondere più quelle che per altri avrebbero potuto rappresentare delle “imperfezioni”. “Ero al mare e continuavo solo a guardarmi la pancia, le cosce… mi demoralizzavo. Poi mi sono detta: basta preoccuparmi, faccio una foto e la metto su Instagram”, ha confessato la cantante.