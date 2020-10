Il GF Vip 5 vedrà l’ingresso di un nuovo concorrente gay. Si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona, molto amico di Tommaso Zorzi.

La quinta edizione del GF Vip ha aperto i battenti da circa un mese e il carattere dei concorrenti sta pian piano uscendo fuori. Nell’ultima puntata del reality più spiato d’Italia, Tommaso Zorzi ha espresso un desiderio: un nuovo “Vippone” maschio con cui rapportarsi. Detto fatto: Alfonso Signorini ha deciso di accontentarlo.

In diretta da Casa Chi – trasmissione Instagram in onda il martedì e il venerdì sulla pagina di Chi Magazine – il conduttore ha svelato che il nuovo ingresso avverrà a breve. Alfonso, ovviamente, non ha specificato il nome del “Vippone“, ma ha sottolineato che si tratta di un concorrente gay.

GF Vip: nuovo concorrente gay in Casa

“Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del Grande Fratello Vip. (…) Ce lo ha chiesto Tommaso Zorzi”, ha dichiarato Signorini. Anche se il conduttore non ha fatto nessun nome, il fotografo Alan Fiordelmondo ha lanciato un indizio non indifferente. Ospite di Barbara D’Urso, ha rivelato:

Claudio Sona

“Sapete che nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha dichiarato che avrebbe voluto qualcuno con cui interagire che però non fosse una donna o un ragazzo etero. Voleva qualcuno più vicino a lui. Si dice che entrerà nella casa un ragazzo gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi. Questo in modo da sollazzare in maniera particolare il percorso di Tommaso”.

Stando a quanto sostengono i beninformati, il concorrente gay pronto a diventare un “Vippone” è Claudio Sona. L’ex tronista conosce molto bene Tommaso, visto che hanno trascorso una vacanza insieme in Sicilia. Nascerà del tenero? Staremo a vedere.

Grande Fratello Vip: altri concorrenti pronti?

Oltre al concorrente gay, Signorini starebbe pensando anche di allargare la famiglia dei “Vipponi”. Il conduttore del GF Vip non ha confermato l’indiscrezione, ma sono comunque saltati fuori dei nomi interessanti.

Stando a quanto riporta Novella 2000, pronti a varcare la famosa porta rossa ci sarebbero ben 5 persone: Claudia Galanti, Francesco Nozzolino, Alice Bellagamba, Alejandra Onieva e Paolo Brosio. Quest’ultimo, come ormai sappiamo da settimane, sarebbe dovuto diventare concorrente nel corso della prima puntata, ma ha contratto il Coronavirus. Dopo oltre 25 giorni di ricovero, Paolo è guarito ed è pronto per iniziare l’avventura nel reality.