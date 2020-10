Belen Rodriguez ha ormai ufficializzato la sua liaison con Antonino Spinalbese, e sui social ha mostrato ai fan la mattina trascorsa con lui tra colazione a letto e lezioni di spagnolo.

Dopo un’estate piuttosto travagliata dal punto di vista sentimentale, Belen Rodriguez sembra finalmente aver trovato la serenità: oggi al suo fianco c’è il giovane hair stylist Antonino Spinalbese, con cui la showgirl ha deciso di non nascondersi più. Sui social è stata la stessa argentina a mostrare Antonino mentre le portava la colazione a letto e discorreva con lei “improvvisando” un po’ di spagnolo. Sui social l’unione con i due continua a sollevare commenti e polemiche, ma la showgirl sembra non farci neanche caso.

Belen e Antonino insieme in albergo

Belen e Antonino ormai sono ufficialmente una coppia, e la showgirl ha smesso di nascondere la sua nuova fiamma ai fan. Non è un caso quindi che abbia condiviso con loro anche dei brevi stralci della mattina trascorsa con Antonino e le ‘romanticherie’ che i due si sono scambiati in spagnolo.

La storia col giovane hair stylist è iniziata dopo l’addio definitivo a Stefano De Martino e un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, naufragato in un nulla di fatto. In tanti hanno accusato Belen di essersi “riconsolata” troppo presto dalla fine della sua storia con De Martino (con cui era tornata insieme nel 2019 e con cui si è separata di nuovo a ridosso del lock down). I due si sono lasciati senza fornire spiegazioni in merito alla rottura, e in tanti tra i fan della coppia speravano che stavolta l’unione durasse per sempre.

Stefano De Martino pizzicato insieme a Gilda

Archiviata la storia con Belen Rodriguez anche Stefano avrebbe voltato pagina. Il ballerino è stato sorpreso da Chi insieme a Gilda Ambrosio, con cui gli gli era stata attribuita una liaison prima del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Questa volta il ballerino confermerà il rapporto con Gilda? Per il momento sui social tutto tace.

