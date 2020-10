Alessia Marcuzzi ha rivelato di essere risultata positiva al Coronavirus e di essersi messa in isolamento in attesa di ulteriori accertamenti.

Come tutti i protagonisti del mondo tv anche Alessia Marcuzzi si sottopone ai dovuti controlli prima di entrare negli studi televisivi. Questa volta però il fatto che un’amichetta di sua figlia fosse risultata positiva al Coronaviurs ha messo in allerta la conduttrice, che ha deciso di sottoporsi al test rapido una volta in più rispetto al solito. “Sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid-19, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”, ha rivelato in collegamento a Le Iene.

La Marcuzzi è positiva al Coronavirus

Al momento Alessia Marcuzzi non presenterebbe sintomi del Coronavirus e sarebbe risultata, a suo dire, “leggermente positiva” al test rapido. I suoi familiari invece sarebbero risultati tutti negativi.

ALESSIA MARCUZZI

La conduttrice avrebbe deciso di rispettare l’isolamento fin da subito, così da non rischiare di rappresentare un pericolo per gli altri: “Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”, ha dichiarato la conduttrice, aggiungendo anche di essere in attesa di ulteriori accertamenti.

I colleghi a Le Iene le hanno fatto i loro auguri di pronta guarigione a distanza, e la Gialappa’s Band ha ironizzato: “Prima di sapere l’esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva”. La conduttrice ha fatto sapere che aggiornerà i suoi fan sulle sue condizioni e in tanti sono impazienti di sapere quando potrà finalmente tornare a Le Iene.