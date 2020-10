Enrico Montesano ha preso parte a una manifestazione organizzata da Matteo Salvini vicino a piazza Montecitorio. La polizia ha fermato l’attore, che non indossava la mascherina.

Enrico Montesano ha partecipato attivamente a una manifestazione organizzata da Salvini per la liberazione di Chico Forti, e a seguire l’attore si sarebbe anche concesso un selfie col leader leghista senza mai indossare la mascherina. Quando degli agenti lo hanno fermato intimandogli di metterla, Montesano ha fatto loro notare che con mascherina, occhiali e capello sarebbe stato praticamente irriconoscibile.

“Non mi hanno elevato nessuna contravvenzione. Io ho fatto presente che se mi intimano di indossare la mascherina possono incorrere in una denuncia per istigazione a delinquere, procurato allarme, truffa aggravata, abuso di autorità, violazione della Costituzione in una serie di articoli, violazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani articolo 3″, ha dichiarato l’attore ad Adnkronos.

Enrico Montesano

Montesano senza mascherina: la polemica

Quando le forze dell’ordine hanno fermato Enrico Montesano e sua moglie nei pressi di piazza Montecitorio l’attore avrebbe subito spiegato loro di non avere intenzione di indossare la mascherina e anzi, se loro l’avessero costretta a metterla, sarebbero potuti incorrere in una sua denuncia: “Il codice dice che non bisogna andare a volto coperto”, ha spiegato Montesano, che ha assicurato di rispettare le norme previste per evitare contagi (nonostante il nuovo Dpcm specifichi che la mascherina sia da indossare anche all’aperto):

“Mi attengo alle regole quando penso siano giuste nel rispetto degli altri. Non mi avvicino agli assembramenti, mantengo la distanza, ma all’aria aperta lontano dagli altri non la metto: sono stato coerente con ciò che penso”, ha spiegato l’attore ad Adnkronos.

Le forze dell’ordine si sarebbero accontentate di raccogliere le sue generalità (e quelle della moglie Teresa Trisorio, che era con lui). Dopo che si è sparsa la voce delle tensioni che ci sarebbero state tra l’attore e le forze dell’ordine, Caterina Collovati ha scritto un post al vetriolo contro Montesano in cui ha affermato: “Un personaggio pubblico, ha l’obbligo di dare altri tipi di esempi, non può assolutamente permettersi una tale reazione nei confronti delle forze dell’ordine. Mi chiedo perché non sia stato multato”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?