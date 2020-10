Eleonora Daniele ha attaccato Chiara Ferragni, esprimendo un giudizio per nulla conforme alla realtà: la replica di Fedez è immediata.

Nella puntata di Storie Italiane del 13 ottobre, Eleonora Daniele ha attaccato Chiara Ferragni. La conduttrice ha avuto ospite in collegamento Simona Ventura, ovvero colei che ha intervistato l’imprenditrice digitale nel corso dello speciale “Fenomeno Ferragni“. Secondo la Daniele, Chiara non avrebbe fatto e detto nulla in merito all’emergenza Coronavirus.

“Sbaglio o non le ho sentito dire nulla, nulla, riguardo al Covid? Cioè, una che ha tutti quei follower, che è così conosciuta e amata… dovrebbe avere una responsabilità sociale rispetto ai ragazzi. Come dire… qualche messaggio in più, di un certo tipo dovrebbe arrivare. (…) Forse avrebbero dovuto arrivare proprio da questi personaggi messaggi diversi”, ha tuonato la Daniele.

Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni

L’invettiva della conduttrice di Storie Italiane ha colto tutti alla sprovvista, compresa Simona Ventura. Il suo pensiero, oltre a non essere conforme alla realtà, sembra dettato da un’antipatia di fondo. Non a caso, Super Simo, con il volto molto accigliato, ha replicato:

“Innanzitutto è stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando, ricordiamo, a marzo non sapevamo il nemico che stavamo andando a combattere”.

Davanti a queste parole, Eleonora ha risposto dicendo che quanto fatto dai Ferragnez, ovvero la raccolta fondi per la terapia intensiva, risale al periodo del lockdown e che in seguito non ci sono stati più messaggi positivi. Come se non bastasse, la Daniele ha speso anche parole di stima nei confronti del Codacons. L’associazione dei consumatori non nutre grande simpatia nei confronti di Chiara e Fedez, tanto che l’ultima diffida riguarda proprio lo speciale “Fenomeno Ferragni”.

La replica di Fedez e Eleonora Daniele

Il video della Daniele che attacca la Ferragni ha subito fatto il giro del web e ha suscitato numerose reazioni di sdegno. Tra queste c’è anche quella di Fedez. Il rapper, via Twitter, ha cinguettato:

“Questo sarebbe servizio pubblico? Poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il Codacons parla da solo. L’opera di Vanity Fair è di Francesco Vezzoli comunque, per dire”.

In seguito, Federico ha registrato una serie di Instagram Stories in cui ha dato sfogo a tutta la sua rabbia. Il rapper ha tuonato:

“Una giornalista, che arriva direttamente dal Grande Fratello, con questo tono inquisitorio si permette di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più, nonostante lei non ricopra un ruolo politico in questo Paese. Mentre, la giornalista di un servizio pubblico pagato dallo stato magari avrebbe dovuto prodigarsi di più… Innanzitutto informandosi delle cose che si dicono. (…) Lei, invece che cosa ha fatto durante questa pandemia? (…) Io mi chiedo: è mai possibile vedere cose del genere nella tv di stato?”.

Fedez ha risposto a tutte le domande della Daniele, elencando per filo e per segno tutto quello che sua moglie ha fatto nel corso dell’emergenza Coronavirus. Non solo, il marito della Ferragni ha chiesto alla conduttrice di mostrare in tv la sua replica, in modo da informare, quanti come lei, non sono stati in grado di vedere cosa c’è oltre il personaggio.