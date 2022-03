Michelle Hunziker ha dedicato alla figlia Celeste un dolce post sui social, taggando anche Tomaso Trussardi.

La figlia più piccola di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Celeste, compie gli anni l’8 marzo del 2022, in occasione tra le altre cose della Festa della donna. La showgirl le ha dedicato un dolce post sui social, taggando anche l’ex marito. La piccola Celeste compie 7 anni e nella foto su Instagram la vediamo insieme alla mamma.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “insieme” per la figlia

Hunziker e Trussardi hanno comunicato la loro separazione qualche mese fa, ma per i figli non si può pensare di stare separati… in particolare sui social. È quello che è successo nel post condiviso dalla bionda showgirl dove festeggia Celeste.

Nel messaggio si legge: “Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima… Esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo“.

E in fondo spunta il tag del profilo Instagram di Trussardi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG