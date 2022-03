La cantante australiana e star di YouTube LIl Bo Weep è venuta a mancare dopo aver lottato con diversi problemi di salute.

Una grave notizia per il mondo della musica è la scomparsa a soli 22 anni di Lil Bo Weep, cantante e youtuber australiana che stava pian piano emergendo nel panorama musicale. La giovane è scomparsa giovedì a causa di diversi problemi di salute mentale, quali depressione, disturbo da stress post-traumatico e anche tossicodipendenza. A dare la notizia del decesso è stato il padre su Facebook.

La morte di Lil Bo Weep e l’annuncio del padre

Il padre di Lil Bo Weep, all’anagrafe Winona Brooks, Matthew Schofield, ha annunciato su Facebook la prematura scomparsa della figlia, che aveva gravi problemi di depressione e tossicodipendenza.

Nel post ha scritto:

“Ha combattuto duramente contro i suoi demoni come facevamo tutti fianco a fianco accanto a lei e raccogliendo i pezzi rotti più e più volte, ma non poteva più combattere e l’abbiamo persa”. Ha poi aggiunto: “Questo fine settimana abbiamo perso la battaglia per la vita di mia figlia contro la depressione, i traumi, il disturbo da stress post-traumatico e la tossicodipendenza che abbiamo combattuto da quando l’abbiamo riportata dall’America attraverso il rimpatrio di emergenza, ma distrutta“.

