La star hollywoodiana Leonardo DiCaprio è sempre attento alle cause umanitarie e anche stavolta per l’Ucraina fa un gesto indimenticabile.

Leonardo DiCaprio da sempre è attento a ciò che succede nel mondo, pronto ogni volta ad aiutare come può. Stavolta lo fa anche con l’Ucraina, che a causa della guerra si trova in un momento di enorme difficoltà.

La star di Hollywood, celebre in tutto il mondo, ha infatti donato ben 10 milioni di dollari al governo ucraino, per sostenerlo durante questo momento così difficile e per aiutare al meglio la causa umanitaria.

Oltre ad essere coinvolto come tutto il mondo in questo momento, Leonardo DiCaprio è molto vicino alla causa Ucraina soprattutto perché sua nonna, Helena, è nata a Odessa, nel sud dell’Ucraina, da dove si è trasferita in Germania nel 1917. L’attore è sempre stato molto legato a lei, che insieme alla mamma lo ha cresciuto, tanto da portarla con sé a parecchie prime importanti, come nel caso del campione d’incassi Titanic.

Questa importante notizia è stata annunciata dall’International Visegrad Fund, un progetto del Gruppo Visegrad volto al sostegno finanziario per iniziative internazionali.

