Per la prima volta in assoluto, come da previsioni, Meghan Markle e Harry mostrano la loro secondogenita Lilibet Diana, nella cartolina di Natale.

Sette mesi fa, Meghan Markle e il Pincipe Harry hanno dato il benvenuto alla piccola Lilibet Diana, la loro secondogenita arrivata dopo il primo figlio Archie. Da allora, la bambina non era mai stata mostrata pubblicamente, ma in vista del Natale i Duchi di Sussex hanno deciso di condividere un dolce ritratto di famiglia.

Il fotografo Alexi Lubomirski, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha condiviso su Instagram la prima foto di Lilibet Diana, nata lo scorso 4 giugno. La piccola è immortalata con i genitori e il fratellino Archie, 2 anni, nella loro residenza a Montecito, in California.

Nella foto, che arriva dopo le cartoline di Natale di tutti gli altri Reali, la piccola è in braccio a Meghan che la coccola gioiosa, mentre Archie è in braccio al papà anche loro sorridenti. Ecco cosa ha scritto il fotografo ufficiale dei Duchi: “Questo è uno di quei progetti rari e speciali di cui si ha la fortuna di far parte. Poter continuare la storia di questa famiglia che ho fotografato prima come fidanzati, poi il giorno del loro matrimonio come una coppia sposata – e ora vedere il loro amore manifestarsi in due splendidi bambini è stato un grande onore”

Harry e Meghan, come sappiamo, non passeranno le festività in Inghilterra ma in California, nella loro tenuta, insieme ad amici e alla mamma di lei. Non si sa come la Royal Family abbia reagito esattamente a quest’assenza, ma sicuramente non sarà stato un colpo facile per la Regina Elisabetta.

