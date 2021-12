L’attrice inglese racconta la commozione nel rivedere il suo amico Leonardo Di Caprio, dopo 3 anni a causa del lockdown.

In occasione di un’intervista rilasciata al The Guardian, Kate Winslet ricorda il momento in cui ha potuto riabbracciare il suo amico Leonardo Di Caprio. Tra i due attori è nata una forte amicizia, sin dai tempi di Titanic quando i due hanno recitato insieme giovanissimi. Il loro legame è diventato sempre più forte, tanto che il gossip ha sempre insinuato ci fosse qualcosa di più.

Le dichiarazioni dell’attrice

“Lo conosco da metà della mia vita! Non è che mi sono trovata a New York o lui è stato a Londra e c’è stata la possibilità di cenare o prendere un caffè e fare due chiacchiere. Non siamo stati in grado di lasciare i nostri paesi. Come tante amicizie nel mondo, abbiamo sofferto ancor di più la mancanza a causa del Covid. È un mio amico, il mio migliore amico. Siamo legati per la vita.”

Queste le parole di Kate Winslet, riportate da Fan Page. L’attrice ha potuto rivedere il suo amico Leonardo di Caprio dopo 3 anni. I due, sono stati costretti a non vedersi a causa del lockdown per la pandemia e l’emozione del potersi riabbracciare è stata davvero grande.

