Su Instagram Andrea Nicole parla della sua esperienza a Uomini e Donne ma anche di come si sta svolgendo la relazione con Ciprian, la sua scelta.

A poco tempo dalla sua scelta, Andrea Nicole parla con i suoi fan di come stanno andando le cose dopo il dating show. Sebbene il suo percorso si sia concluso con una parentesi spiacevole, la tronista ha nel cuore il suo percorso che l’ha portata dritta all’amore.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Le dichiarazioni di Andrea Nicole

A chi gli domanda come sta andando con Ciprian, l’ex tronista risponde così: “Giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta”. Tra i due sembra che la relazione proceda benissimo ma c’è chi ancora non crede all’ex corteggiatore, su questo Andre Nicole dichiara: “In generale credo che per molti criticare sia sempre più facile che capire realmente ciò che si ha di fronte. Per capire deve esserci la volontà di farlo e le facoltà per metterlo in pratica. Peace”.

Sull’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, l’ex volto di Uomini e Donne dichiara: “È stata a prescindere da tutto un’esperienza magica che mi ha dato tanto, amore, amicizie e tanti momenti delle intere giornate passate insieme in studio che rimarranno sempre impressi nella memoria”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG