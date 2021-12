La crisi tra Belen e il compagno Antonino Spinalbese non sarebbe finita: pare che lui sia tornato a vivere da solo. Ecco le novità.

La showgirl Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese sono ufficialmente separati. Pare, infatti, che i due non abbiano risolto i loro problemi di coppia e che abbiano cominciato a vivere vite separate.

Da quanto riportato dal magazine Oggi, Belen e Antonino non sarebbero più una coppia. Come riporta l’articolo, infatti, sembra che Antonino sia tornato a vivere da solo e che i due si vedano solo per il bene di Luna Marì. Sembra che l’ex compagno di Belen passi weekend tra la Liguria, dalla sua famiglia, e Milano, quando vede la sua bambina, nata solo pochi mesi fa.

I due, quindi, non sono rimasti in cattivi rapporti ma sembra proprio che l’amore sia acqua passata e che i due stiano ricominciando una vita in solitaria. Sempre secondo Oggi, sembra che dopo la nascita di Luna la coppia è entrata in un periodo molto buio, dal quale non si sono più ripresi.

Chissà come trascorreranno le feste di Natale, non ci resta che osservare i loro social network per scoprire se Luna Marì passerà il suo primo Natale con entrambi i genitori.

