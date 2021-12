Dopo che Paola Di Benedetto è stata attaccata dagli haters sui social, la sua amica Aurora Ramazzotti è partita in sua difesa.

Qualche giorno fa, Paola Di Benedetto ha pubblicato una foto senza filtri, per mandare un messaggio di body positivity, ma come sempre gli haters sono dietro l’angolo. La foto è stata ricondivisa da molti, tra cui anche dal Corriere della Sera: proprio sulla pagina social del giornale si è scatenato un turbine di commenti negativi.

Visto quanto sta succedendo, Aurora Ramazzotti, amica della modella e conduttrice, è subito intervenuta in sua difesa, visto che anche lei ci è passata spesso. In una seria di Instagram stories, la giovane ha detto: “Come è possibile che una cosa così prestigiosa come quella di essere ri-pubblicati dal Corriere si sia tramutata in un incubo. Anche a me, ogni volta che sono finita su quella pagina e sono andata a leggere i commenti, mi è venuto da piangere. Ma come può una cosa bella come quella detta da Paola susciti così tanta cattiveria? Come si fa a non vedere il bello“

Purtroppo, nonostante pensa che sia ingiusto, Aurora sa bene che al mondo esistono persone non proprio intelligenti, che parlano pur di parlare e criticare: “Leggendo certi commenti rabbrividisco. La gentilezza verso il prossimo, miei cari, è l’arma più potente che si possa possedere nella vita. “Gli str…zi restano str….zi””

Nel post di Paola Di Benedetto, la ragazza si mostra al naturale, con uno sfogo sul mento mostrando come senza filtri tutti siamo esseri umani: non solo un messaggio di positività per i suoi follower, ma anche una piccola frecciatina per le sue colleghe influencer.

