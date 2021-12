Andrea Riscassi ricorda la compagna Francesca, la travel blogger Fraintesa, scomparsa a causa di un tumore al seno la scorsa primavera.

Durante il programma pomeridiano “Oggi è un altro giorno”, Andrea Riscassi ha ricordato la compagna Francesca Barbieri, influencer travel blogger conosciuta come Fraintesa, che è venuta a mancare la scorsa primavera. La ragazza, 38 anni, ha combattuto per anni contro un tumore al seno e alla fine non ce l’ha fatta, ma ha lasciato al suo compagno e a tutti i suoi follower un messaggio di speranza e tanta positività.

Andrea ha raccontato a Serena Bortone di cosa prova ora che Fraintesa non c’è più, ma che è sempre con lui in ogni momento: “La sera, ogni tanto, mi arrabbio e non c’è qualcuno con cui sfogarmi. Nei momenti difficili, però, ci sono sempre tre cose belle da raccontare. Non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a cantare, scrivere, ad ascoltare Morgan. La terza cosa bella è lei. Ho migliaia di sue foto perché adesso con il computer mi basta aprire una pagina e compare una nostra foto“

La Bortone gli ha chiesto come ha reagito quando ha saputo che la situazione di Francesca stava peggiorando: “Dall’inizio di quest’anno ho capito che la situazione stava peggiorando. Era chiaro che la malattia stava procedendo velocemente. Con la pandemia non sono più potuto entrare in ospedale e lei, a volte, non mi raccontava e leggendo le carte mediche mi rendevo conto che la situazione stava peggiorando. Negli ultimi mesi cercavo di distrarla, di fare delle cose insieme. Abbiamo costruito una vita parallela. Lei, purtroppo, ci è rimasta. Quando è morta c’è stata amarezza, ma non rabbia“

Il ricordo di Andrea, però, resta bellissimo soprattutto perché ancora oggi continua ad amare Francesca come il primo giorno: “In dieci anni non ci siamo vergognati di manifestare i nostri sentimenti. Se due persone stanno bene insieme bisogna dirselo tutti i giorni”

