Bill Gates conclude questo 2021 condividendo su Twitter una serie di pensieri sul Covid-19, che trasmettono un mix di frustrazione e un invito a non arrendersi mai, soprattutto ora che la pandemia secondo lui sta entrando in una fase critica.

In questo tweet, Bill Gates ha affermato di aver cancellato i suoi programmi per fine anno, proprio per la paura del contagio. Ecco cosa ha scritto: “Proprio quando sembrava che la vita sarebbe tornata alla normalità, potremmo essere entrati nella parte peggiore della pandemia. Omicron lascerà un segno per tutti noi. I miei amici intimi ora ce l’hanno e ho cancellato la maggior parte dei miei programmi per le vacanze.”

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.