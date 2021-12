James Franco era stato accusato di molestie sessuali da alcune sue studentesse di recitazione, l’attore ammette i suoi errori e la sua dipendenza per poter andare avanti.

In occasione di un’intervista a The Jess Cagle Podcast, l’attore James Franco, ormai lontano dalle scene, chiarisce tutto sulle accuse di molestie sessuali. Vuota il sacco la stella del cinema che si è dovuto allontanare dalle scene per lungo tempo a causa delle accuse per molestie sessuali. Alcune studentesse di recitazione del corso “scene di sesso” lo avevano denunciato e in seguito a patteggiamento e risarcimento la faccenda è finita.

Le dichiarazioni di James Franco

“Ho avuto fidanzate Le ho tradite tutte prima di Isabel. Però non volevo fare del male a nessuna. Durante il periodo del mio insegnamento ci ho fatto sesso ma era sbagliato. Non era certo la ragione con cui ho iniziato la docenza e non ero certo io ad aver selezionato le alunne, questo non faceva parte di un mio piano a monte. E in alcune circostanze il sesso è stato consensuale, ora so che invece non sarebbe dovuto accadere”.

Queste le dichiarazioni, riportate da Vanity Fair, che James Franco fa riguardo alle accuse di molestie. L’attore vuole guardare avanti e viversi sereno la relazione con Isabel Pakzad che va avanti dal 2017.

