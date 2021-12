La ex di Alex Belli fa delle rivelazioni shock sull’attore e sulla sua carriera: sembra che sia stata lei ha farlo emergere e ora lo denuncerebbe.

Hellen Scopel fa delle dichiarazioni piuttosto importanti sull’ex Alex Belli. I due sono stati insieme tanto tempo fa prima della prima moglie dell’attore e del GF Vip. Secondo la donna, il man game le avrebbe rubato il curriculum e, ad oggi lo denuncerebbe.

Le dichiarazioni di Hellen Scopel

“Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato! I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo “Fra di Roma”. Quella volta mi sono insospettita.“

Queste le parole che Hellen Scopel ha pronunciato a Nuovo Tv, su Alex Belli e poi aggiunge: “Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo. Allora non l’ho denunciato, ora lo farei…“

