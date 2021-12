Raffaella Mennoia rivela che ci siano state delle azioni legali contro degli ex volti di Uomini e Donne e poi svela dei dettagli su Giulia Stabile.

Le dichiarazioni di Raffaella Mennoia

“Bisogna sempre valutare da dove arriva l’insulto. Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne. In questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social.“

Queste le prime parole di Raffaella Mennoia, riportate di Blogtivvu. Per quanto riguarda Gemma Galgani, l’autrice dichiara: “Credo che Gemma non debba essere esempio per nessuna, in fondo l’unica a cui può arrecare danno col suo comportamento è se stessa; poi non spetta a lei o al nostro programma essere da modello. […] Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona!“

Su Giulia Stabile Raffaella afferma: “Giulia è una cucciola, pura, buona, non l’ho mai sentita dire qualcosa di cattivo. Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me. Quando è uscita da Amici mi ha chiesto di aiutarla coi social e ho accettato col cuore. Giulia incarna la positività che vorrei trasmettere al mondo. È inclusiva, rispetta le diversità, non aderisce ai canoni classici della bellezza, ma quando balla sa essere straordinaria.“

