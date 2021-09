A pochi mesi dalla scomparsa di Fraintesa è uscito il libro postumo dedicato alla travel blogger e realizzato dal fidanzato Andrea Riscassi.

“Vivi ogni giorno come se fosse il primo”: questo è il titolo del libro e il messaggio che Fraintesa – la travel blogger scomparsa lo scorso 2 aprile a causa di un tumore – ha cercato di dare alla sua community social nonostante la malattia. Il volume è stato completato dal giornalista Andrea Riscassi, il compagno che le è rimasto accanto fino alla fine.

“La vita prosegue, anche se manca un pezzo davvero importante. Il libro è in dirittura di arrivo. Uscirà il 21 settembre in tutte le librerie, per Piemme. Sarà un colpo al cuore per tanti. Sia per chi ti ha voluto bene in vita, sia per chi ti ha conosciuta dopo il 2 aprile. Ma anche per quanti ti scopriranno”, aveva scritto in un post via social il giornalista annunciando l’uscita del libro.

Fraintesa: il libro

A pochi mesi dalla scomparsa di Fraintesa, Andrea Riscassi, grande amore della travel blogger, ha annunciato con gioia e commozione l’uscita del libro in ricordo della sua compagna, Francesca Fraintesa Barbieri, conosciuta da tutti come “Fraintesa”. Il volume è un inno alla vita e all’importanza di viverla nel migliore dei modi, messaggio che Fraintesa aveva deciso di promuovere nonostante le difficoltà da lei vissute a causa del tumore che l’ha uccisa a 38 anni.

Insieme ad Andrea aveva coltivato la sua passione per i viaggi e per lo sport fino a quando, nel 2018, non aveva scoperto di esser stata colpita da un tumore maligno al seno. La malattia purtroppo ha finito per ucciderla e il 2 aprile 2021 proprio il suo Andrea aveva annunciato con un toccante messaggio la sua scomparsa. Durante il suo ultimo anno di vita Fraintesa aveva iniziato a lavorare al suo libro, poi completato dal suo compagno dopo la sua scomparsa. I proventi delle vendite ricavate dal volume saranno devoluti in beneficenza.

Andrea Riscassi: il ricordo di Fraintesa

Dopo la scomparsa della blogger il suo compagno non ha mai smesso di pensare a lei e di dedicarle via social i suoi messaggi d’amore. A La Repubblica Andrea Riscassi ha anche dichiarato di pensare ogni giorno alle sue “tre cose belle” della giornata, come gli aveva insegnato a fare Fraintesa: “Ogni sera scrivo #trecosebelle come faceva lei, è il mio bacio della buonanotte”, ha dichiarato.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/fraintesa/