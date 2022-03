Al Grande Fratello Vip Alex Belli ha fatto un regalo osé a Adriana Volpe, ma Alfonso Signorini lo ha reclamato per sé.

Vestito come Lawrence d’Arabia Alex Belli ha fatto ritorno al GF Vip, dove si è presentato con un dono molto particolare per l’opinionista Adriana Volpe: si tratta di una pietra “energetica” la cui forma ha scatenato l’ilarità generale.

“Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro”, ha dichiarato ironico Belli tra le risate generali.

Alex Belli: il regalo a Adriana Volpe

Alex Belli ha scatenato l’ilarità generale donando a Adriana Volpe una pietra “energetica” dalla forma inequivocabile, e che non ha mancato di sollevare battutine e ironia sui social. Il conduttore Alfonso Signorini non ha perso l’occasione per reclamare per sé l’oggetto e scherzosamente ha affermato: “Tu mi hai chiesto cosa sogno… E chi lo molla più questo. Solo una matta come me”.

Anche Adriana Volpe si è dimostrata divertita per quanto accaduto. L’ultima diretta del reality show ha visto l’eliminazione di Miriana Trevisan e Soleil Sorge, e in tanti si chiedono chi sarà il vincitore (o la vincitrice) di questa sesta edizione del programma.

