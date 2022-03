La ballerina russa Natalia Titova si è lasciata andare a un momento di commozione in diretta tv, parlando del padre a Mosca, che non è stato bene proprio in questo brutto periodo.

Un momento molto doloroso per Natalia Titova oggi, durante il programma pomeridiano “Oggi è un altro giorno”, quando ha ballato insieme a Samuel Peron una danza dedicata al popolo ucraino.

La ballerina russa, che ormai è in Italia da molti anni ed è sposata con Massimiliano Rosolino, si è commossa pensando ai suoi genitori, che sono a Mosca. Natalia ha raccontato che il papà ha avuto un infarto proprio da poco e l’ha scoperto da suo zio: “Qualche giorno fa ho scoperto da mio zio che mio papà ha avuto un infarto. In questa situazione ci sono tanti pensieri, per le famiglie, per i bambini”

Preoccupata e scossa per tutta la situazione, per il suo popolo e per la famiglia che si trova in Russia, Natalia Titova ha parlato di quanto è stato sconvolgente per lei vedere le numerose immagini di famiglie con bambini che, per scappare dall’Ucraina, tentavano in tutti i modi di salvare i propri figli.

“Ho visto immagini di quando evacuavano, di bambini messi sui pullman dai genitori che non trovavano posto. Pensare che può succedere a me di lasciare mia figlia…Vivo male. Riesco a sentire mia mamma, non riesco ad andare, ci sono tante persone che stanno molto peggio di me. Se succede qualcosa non posso andare da loro”

