La moglie di Icardi pubblica un nuovo scatto su Instagram, riuscendo a far parlare di sé ancora una volta.

Dopo le infinite polemiche legate al tradimento di suo marito Mauro Icardi, la showgirl argentina Wanda Nara è tornata sulla bocca di tutti per degli scatti molto seducenti.

Wanda Nara ci tiene molto al suo aspetto fisico e all’attività sportiva. La showgirl ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra in tenuta ginnica, dopo un allenamento. Sullo sfondo nel selfie non si può fare a meno di notare il guardaroba e le tante paia di scarpe.

Sempre in super forma, Wanda Nara si mostra ai suoi follower con il suo fisico statuario, che subito hanno commentato lasciando migliaia di like e commenti.

