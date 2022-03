La moglie del presidente dell’Ucraina, Olena Zelenska, condivide un appello importante a tutti i media del mondo, per difendere i bambini ucraini.

La moglie del presidente dell’Ucraina ha implorato i media internazionali tramite Instagram, in un commosso appello a condividere la “terribile verità” di come le forze russe stanno brutalmente uccidendo i bambini.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Olena Zelenska è costantemente al fianco della sua famiglia e come tutti gli ucraini è disperata per la situazione nel suo paese. In un post condiviso su Instagram, cerca di sensibilizzare tutti i media internazionali a raccontare come i russi stanno uccidendo poveri bambini innocenti.

La first lady ucraina Olena Zelenska ha scritto: “Mi rivolgo a tutti i media imparziali del mondo! Raccontate questa terribile verità: gli invasori russi stanno uccidendo i bambini ucraini. Raccontalo alle madri russe: fagli sapere cosa stanno facendo esattamente i loro figli qui, in Ucraina”

Nelle foto, ci sono cinque dei tanti bambini uccisi durante i bombardamenti e i combattimenti in Ucraina: “Mostrate queste foto alle donne russe: i vostri mariti, fratelli, compatrioti stanno uccidendo i bambini ucraini! Fate loro sapere che sono personalmente responsabili della morte di ogni bambino ucraino perché hanno dato il loro tacito consenso a questi crimini”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG