Potremmo definirla un vero e proprio prodigio: scopriamo chi è la figlia di Natasha Stefanenko, Sasha Sabbioni!

Sasha Sabbioni è la biondissima e bellissima figlia della modella Natasha Stefanenko, volto amatissimo della televisione italiana. Lei non è mai approdata sul piccolo schermo ma ha una vetrina davvero interessante sui social. Instagram, infatti, è una finestra aperta sul suo magico mondo, fatto di famiglia, amici, studio e tantissime passioni. Vi sveliamo di più…

Chi è Sasha Sabbioni? La biografia

Sasha Sabbioni è figlia di Natasha Stefanenko e di Luca Sabbioni. Mamma e papà sono due icone di sensualità, volti noti alle passerelle e al jet set. Lei, con un nome che richiama da vicino le origini russe della sua linea materna, è davvero l’erede perfetta di cotanto fascino e bellezza. Nata il 30 settembre del 2000 sotto il segno della Bilancia, ha una grandissima passione per i libri.

Le piace imparare, ma non chiamatela ‘secchiona’: oltre all’aspetto fisico mozzafiato, ha ereditato dai genitori una grandissima intelligenza. Natasha Stefanenko è laureata in ingegneria metallurgica, suo marito in Giurisprudenza. Una famiglia di belli e ‘cervelloni’!

NATASHA STEFANENKO

Ha frequentato l’High School a Los Angeles, poi tornata in Italia si è iscritta alla facoltà di Economics and Management alla Cattolica di Milano.

Sasha Sabbioni: vita privata

Della vita privata di Sasha non sappiamo tantissime cose, anche se pare esserci stato un fidanzato nel suo passato (segnalato dal sito gossip.it) di cui non conosciamo l’esatta identità.

Il 28 maggio 2018, sul suo profilo Instagram, ha postato uno scatto di coppia con un bellissimo uomo al suo fianco. Il gossip è impazzito, ma sulla presunta relazione nessuna conferma ufficiale…

Sasha Sabbioni: 6 curiosità

-Per l’altezza pressoché identica e la loro somiglianza, Sasha Sabbioni e sua madre sono spesso indicate come ‘sorelle’.

-Sasha è appassionata di nuoto e lo ha praticato a livello agonistico.

-Per il suo 18° compleanno i genitori hanno organizzato per lei una splendida e indimenticabile festa, che si è tenuta in una location molto suggestiva, circondata da amici e parenti…

-Nel 2014 un piccolo incidente l’ha costretta a un intervento chirurgico al piede sinistro dopo una frattura: Sasha Sabbioni è caduta dalla bicicletta, poi il ricovero a Perugia.

-Nel 2022 ha partecipato come concorrente a Pechino Express in coppia con la madre Natasha.

-Parla perfettamente italiano, inglese e russo

Riproduzione riservata © 2022 - DG