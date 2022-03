Dopo lo scoppio ormai 10 giorni fa della guerra in Ucraina, Angelina Jolie parte per lo Yemen ricordando che non esiste una sola guerra nel mondo.

La star internazionale Angelina Jolie è scesa in campo in Yemen, per assistere i rifugiati del Paese dove da sette anni è in corso una guerra civile.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

L’attrice fa questa scelta proprio nello stesso periodo in cui è in corso la cruenta guerra in Ucraina, per sostenere la forte crisi umanitaria che è in corso nello Yemen già da anni. In un post su Instagram scrive:

“Sono sbarcata ad Aden, per incontrare le famiglie sfollate e i rifugiati per l’UNHCR @refugees e mostrare il mio sostegno al popolo dello Yemen. Farò del mio meglio per comunicare da terra mentre i giorni si susseguono”

La star vuole sostenere fortemente che nessuna guerra deve essere dimenticata, anche se un altro grande conflitto è in corso: “Mentre continuiamo a guardare gli orrori che si svolgono in Ucraina e chiediamo la fine immediata del conflitto, sono in Yemen per sostenere altre persone che hanno un disperato bisogno di pace. Qui c’è una delle peggiori crisi umanitarie nel mondo, con un civile ucciso o ferito ogni ora nel 2022. Un’economia devastata dalla guerra e oltre 20 milioni di yemeniti che dipendono dall’assistenza umanitaria per sopravvivere”

Angelina Jolie ricorda, inoltre, tutto quello che sta succedendo in Ucraina, affermando che tutti allo stesso modo devono essere aiutati: “Questa settimana un milione di persone sono state costrette a fuggire dall’orribile guerra in Ucraina. Se impariamo qualcosa da questa situazione scioccante, è che non possiamo essere selettivi su chi merita sostegno e di cui difendiamo i diritti. Tutti meritano la stessa compassione”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG