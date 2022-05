Marika Milani si è raccontato senza filtri, confessando alcuni retroscena sulla sua carriera come attrice di film per soli adulti.

Dopo aver frequentato l’Academy di Siffredi, Marika Milani ha intrapreso – con il beneplacito del suo maestro – la carriera di attrice di film per soli adulti, e lei stessa ha raccontato a Mow Mag come avrebbe deciso di cambiare la sua vita di semplice commessa e sfondare nel settore del cinema osé.

“Ho scelto questa svolta professionale perché sentivo di vivere una vita che non era più la mia: non ero soddisfatta. Avevo bisogno di qualcosa in più, principalmente per credere in me stessa. Prima ero commessa in un supermercato. Mi piace stare in mezzo alla gente e so di aver scelto un enorme cambiamento rispetto a prima”, ha confessato, e ancora: “Nei film che abbiamo girato a Roma e Milano all’inizio ero in soggezione. Ma lui è davvero un maestro nel far sentire l’attrice a proprio agio sul set”.

Marika Milani: da commessa a attrice osé

Oggi Marika Milani è una delle promesse più in vista del cinema per soli adulti e lo stesso Siffredi ha ammesso di trovare la sua bellezza simile a quella di Moana. L’attrice ha confessato a Mow Mag di aver voluto dare una svolta alla sua vita di semplice commessa che, a quanto pare, non la rendeva più felice.

Per intraprendere la carriera di attrice bollente, Marika si è trasferita a Budapest e ha frequentato la famosa Academy di Siffredi, e ha dato così inizio alla sua nuova carriera.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG