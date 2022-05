Victoria De Angelis ama sedurre i suoi fan e in uno dei suoi ultimi scatti è tornata a mostrarsi completamente senza veli.

Victoria De Angelis è tornata a condividere uno scatto in cui è ritratta completamente senza veli sui social e, per aggirare la censura di Instagram, ha usato alcuni mazzi di fiori per coprire le sue parti intime. La foto ha fatto il pieno di like e ha ottenuto le lodi entusiastiche dei fan dei social.

Victoria De Angelis: la foto bollente tra i fiori

Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, non ha problemi a mostrare il proprio corpo e in più d’un caso – sia su Instagram che durante i suoi concerti – si è mostrata quasi completamente in déshabillé. Questa volta la musicista romana ha posato “come mamma l’ha fatta” tra alcuni mazzi di fiori, e il successo sui social è stato assicurato.

Come gli altri membri della band anche Victoria è molto riservata per quanto riguarda la vita privata, ma alcuni mesi fa è stata avvistata in atteggiamenti intimi con una ragazza (che, secondo Chi, potrebbe essere la sua fidanzata). Sulla vicenda non sono mai emerse conferme e lei non ha rilasciato dichiarazioni.

