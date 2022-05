In occasione della giornata contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, Vladimir Luxuria ha espresso la sua opinione a riguardo.

Il 17 maggio si celebra la giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Vladimir Luxuria ha rilasciato un’intervista a miticochannel.com dove ha fatto alcune importanti considerazioni in merito alla questione e ha sottolineato come la legge dovrebbe condannare chi si renda artefice di crimini violenti dettati dall’omotransfobia:

“Dobbiamo vivere in un mondo in cui ad essere discriminati siano i violenti, siano le persone che quando vedono un gay sentono la rabbia che gli monta. (…) Forse è l’omofobo ad essere represso è lui che deve risolvere i suoi problemi”, ha dichiarato l’opinionista.

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria: la giornata mondiale contro l’omofobia

Da sempre Vladimir Luxuria si batte in prima linea per le tematiche che hanno a che fare con l’omotransfobia e la violenza di genere e per questo, in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia, ha rilasciato un’intervista a miticochannel.com, dove è tornata a ribadire la sua opinione e a condannare ogni forma di violenza contro gay e trans. “La legge dovrebbe tutelare le persone vittime di violenza prevedendo una aggravante per i crimini omofobi, e la tempo stesso ci vorrebbe un lavoro culturale per risolvere il problema dell’omofobia, che va curata”, ha dichiarato il famoso volto tv.

La stessa Luxuria è stata vittima di episodi di questo tipo e di recente hanno fatto discutere alcune frasi dette da Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez nei suoi confronti all’Isola dei Famosi 2022.

Riproduzione riservata © 2022 - DG