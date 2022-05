Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, ha confessato come investirà il montepremi vinto grazie al suo trionfo al programma tv.

Luigi Strangis è stato il vincitore della 21esima edizione di Amici e, a poche ore dalla finalissima, ha svelato come investirà i 150mila euro vinti all’interno del programma. “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro. E magari fare un regalo ai miei genitori: un bel viaggio. Loro, sì, se lo meritano”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Luigi Strangis: come spenderà il montepremi di Amici 21

Luigi Strangis ha trionfato ad Amici 21 e quindi si è guadagnato il generoso montepremi da 150mila euro che, come molti altri ex vincitori prima di lui, cercherà di investire nella sua musica e nel suo lavoro. Il cantante non ha mancato però di rivolgere un pensiero anche ai suoi genitori, che hanno sempre creduto nel suo talento e lo hanno spronato a intraprendere questo percorso. Per questo, se potrà, regalerà loro un bel viaggio da fare insieme.

In queste ore sui social si sono avvicendate molte polemiche per la mancata vittoria da parte di Sissi che, secondo numerosi fan del programma, avrebbe meritato di vincere quanto Luigi Strangis. Alla ragazza è stato dato il premio della Critica Tim, e lei si è detta comunque soddisfatta per il risultato raggiunto.

