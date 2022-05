Dopo la finale di Amici Sissi ha rotto il silenzio in merito alla sua partecipazione al famoso show di Maria De Filippi.

Sissi, al secolo Silvia Cesana, è stata la quinta finalista di Amici e, con il suo straordinario talento, si è guadagnata il premio della critica Tim e ben 50.000 €. In molti hanno sperato che fosse lei la vincitrice di questa edizione del programma tv, ma Sissi a quanto pare è felice di aver raggiunto già questo importante risultato:

“Io credevo di non arrivare nemmeno qui in finale. Sono super soddisfatta del mio percorso. Mi dispiacciono alcune cose, ma di tante altre sono fiera. Questa è un’esperienza che ti porti dentro per sempre. Questa è una cosa da raccontare a tutti, a casa, agli amici. Del tipo che in futuro dirò ‘ma lo sai che quando avevo 20 anni ho fatto amici?’”, ha dichiarato a Witty, incredula per l’importante traguardo raggiunto.

Sissi: le parole dopo la finale di Amici

A trionfare ad Amici 21 è stato Luigi Strangis, ma in molti hanno sperato che fosse Sissi la vincitrice di questa edizione del programma (e infatti sul web si sono avvicendate le proteste da parte dei fan della giovane cantante). Sissi ha accolto con gioia il premio della critica Tim e una volta uscita dal programma ha svelato cosa avrebbe fatto una volta tornata a casa, alla sua vita di sempre:

“La prima cosa che farò domani sarà andare da mia mamma. Correrò da lei e le dirò ‘eccomi sono tornata’. Le darò un grosso bacio e spero che mi faccia le lasagne. Poi andrò a salutare tutti i miei amici che mi sono mancati tanto. Non mi sembra ancora vero di aver fatto tutto questo. Realizzerò tutto domani credo, per adesso non ci sto credendo”, ha rivelato a Witty.

