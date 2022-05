Stefano Tacconi si trova ricoverato in ospedale dopo che lo scorso 23 aprile è stato colpito da un aneurisma cerebrale. Sua moglie, Laura Speranza, e il figlio Andrea, sono stati ospiti a MattinoCinque, dove hanno parlato del dolore a loro causato dalla difficile situazione che ha colpito l’ex portiere, attualmente ricoverato al reparto rianimazione dell’ospedale di Alessandria.

“Il nostro mondo si è fermato in quel momento”, ha detto Laura Speranza tra le lacrime a Mattino Cinque.

"Il nostro mondo si è fermato in quel momento" Parlano il figlio e la moglie di Stefano Tacconi in studio a #Mattino5 pic.twitter.com/CpgJ3V9bRC

La famiglia di Stefano Tacconi si sta trovando a fare i conti con la prova più difficile: l’ex volto del mondo del calcio è ricoverato in rianimazione ed è stato colpito da un grave aneurisma cerebrale. Al salotto tv di Federica Panicucci, la moglie dell’ex calciatore ha detto:

“Quando mi ha chiamato mio figlio dall’ospedale mi disse di prepararci al peggio. Il mondo per noi si è fermato quel 23 aprile: ha superato diversi momenti critici, la sua vita da sportivo lo ha aiutato”.

I familiari di Tacconi hanno fatto sapere che lui avrebbe iniziato a reagire agli stimoli e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni nella speranza che le sue condizioni possano al più presto migliorare.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram