Laura Speranza è la moglie del celebre ex portiere Stefano Tacconi. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sul loro matrimonio.

Laura Speranza è la moglie dell’ex calciatore Stefano Tacconi ed è la madre dei suoi quattro figli. La storia tra i due è una delle più longeve dello show business italiano nonostante entrambi abbiano ammesso di aver vissuto alcune difficoltà per via dei loro rispettivi impegni di lavoro. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla donna che ha conquistato il cuore di Stefano Tacconi e sulla loro vita privata.

Chi è Laura Speranza: la carriera

Originaria di Rovereto (comune in provincia di Trento) Laura Speranza è un’ex modella. Non è dato sapere quando sia nata o quale sia stato esattamente il suo percorso professionale. Il nome della donna è balzato agli onori delle cronache per via del suo legame con l’ex calciatore della Juventus Stefano Tacconi, padre dei suoi quattro figli.

Laura Speranza: la vita privata

Dopo 18 anni insieme e la nascita dei loro quattro figli (Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria), Laura Speranza e Stefano Tacconi sono convolati a nozze a Orta San Giulio nel 2011 (il testimone dell’ex calciatore è stato Daniel Ducruet). L’unione tra i due è sempre stata solida e duratura, ma più volte lo stesso Tacconi ha confessato pubblicamente che il matrimonio avrebbe vissuto dei periodo di crisi per via dei suoi numerosi impegni di lavoro (che l’hanno portato spesso lontano da casa).

“Quattro figli sono tanti, è un sacrificio da parte mia e di mia moglie: due fanno nuoto agonistico, uno gioca portiere purtroppo”, ha dichiarato lui a Nuovo, mentre Laura Speranza aveva dichiarato a Chi (in merito all’ipotetico trasferimento di suo marito in Cina): “La Cina non è dietro l’angolo. La cosa che mi spaventa è che siamo stati sempre molto uniti e ci ha sempre seguito in tutte le nostre vicissitudini. Poteva essere interessante ma non si tratta di un mese. L’avanti e indietro non è così semplice”. Tacconi ha anche confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con la suocera, che lo avrebbe “detestato” per aver portato lontano da casa sua figlia: “Mia suocera mi odia perchè l’ho portata via dal Trentino a venti anni: dopo trent’anni e quattro nipoti, continua ad odiarmi”, ha ammesso l’ex calciatore a Nuovo. Laura Speranza, i suoi figli e il marito abitano a Milano.

Laura Speranza, chi è il marito Stefano Tacconi

Nato il 13 maggio 1957 (sotto il segno del Toro) a Perugia, Stefano Tacconi è stato portiere e Capitano della Juventus dal 1983 al 1992. Ha militato anche nel Genoa e nella Nazionale Italiana, fino a quando non ha deciso di ritirarsi dal campo da calcio. Tacconi ha lavorato anche nel cinema e nella tv e nel 1999, dopo l’addio al mondo del calcio, si è candidato alle elezioni europee. Oltre alla carriera nel mondo dello spettacolo, l’ex portiere ha lavorato come imprenditore nel settore della ristorazione. Quelle con Laura Speranza sono state per lui le secondo nozze (ma non è noto il nome della sua prima moglie). A aprile 2022 l’ex calciatore è stato colpito da un grave aneurisma.

Laura Speranza: le curiosità

– Due suoi grandi amici sono Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi.

– Ha un forte legame con i figli, spesso protagonisti dei suoi scatti sui social.

– Ha un cane di nome Paul.

