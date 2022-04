Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla splendida Fabrizia Santarelli, la Bona Sorte di Avanti un altro.

Fabrizia Santarelli ha sempre coltivato il sogno di diventare un magistrato ma nel frattempo, grazie alla sua straordinaria bellezza, ha sfondato come modella e personaggio tv. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera.

Chi è Fabrizia Santarelli: la carriera

Classe 1993 e originaria di Bari (non è dato sapere con esattezza quando sia nata), Fabrizia Santarelli è una modella che ha raggiunto la popolarità in tv come Bona Sorte di Avanti un Altro. Nel 2011 ha partecipato a Miss Italia e nel corso della sua carriera ha lavorato per alcuni importanti brand di moda.

Nonostante abbia sembra avuto una passione per il mondo delle passerelle, non ha abbandonato gli studi e, dopo la maturità Classica, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Bari (dove si è laureata con 110 e lode). Per seguire il sogno di diventare avvocato si è trasferita a Roma, dove ha fatto pratica presso la Corte d’Appello.A Roma la modella ha deciso anche di seguire un corso di recitazione e si è diplomata in un’accademia di Cinema. Nel 2022 si è parlato di lei come possibile concorrente dell’Isola dei Famosi.

Fabrizia Santarelli: la vita privata

La modella è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non è dato sapere se sia fidanzata.

Ha ammesso di essere molto legata ai suoi genitori e ai suoi fratelli e a Il Messaggero ha confessato: “La mia famiglia è il dono più grande che Dio mi ha dato. Siamo molto uniti, mamma e papà si sono sposati a 19 anni e sono la dimostrazione vera dell’amore. Siamo in 5 a casa e con mio fratello e mia sorella ho un rapporto bellissimo. La mia famiglia è tutta la mia vita.” Fabrizia Santarelli si è trasferita a Roma per motivi di lavoro ma fa la spola tra la Capitale e Bari (dove risiede la sua famiglia).

Fabrizia Santarelli: le curiosità

– Sa andare a cavallo.

– Ha un cane di nome Chloe, spesso protagonista dei suoi scatti su Instagram.

– Ama viaggiare e prendersi cura i sé attraverso una sana alimentazione e costante esercizio fisico.

– Tifa per il Milan.

– Ha confessato che non le dispiacerebbe mettersi in gioco prendendo parte a un reality.

Riproduzione riservata © 2022 - DG